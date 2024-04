Onkel Toni hofft weiter auf Comeback von Rafael Nadal

Monaco (dpa) - Trotz der Absage für das Masters-1000-Turnier in Monte-Carlo in der kommenden Woche geht Toni Nadal nach wie vor von einem Comeback von Rafael Nadal aus.

«Rafa hat Probleme beim Aufschlag, sonst hat er keine Probleme», sagte Rafael Nadals Onkel laut der spanischen Sportzeitung «Marca». Er sei daher zuversichtlich, dass der 22-malige Grand-Slam-Champion an den Turnieren in Barcelona und Madrid in diesem Monat teilnehmen könne.