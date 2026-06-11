Partnerin verletzt: Serena Williams' Comeback endet abrupt

London (dpa) - Das aufsehenerregende Tennis-Comeback von Superstar Serena Williams im Londoner Queen's Club hat ein plötzliches Ende genommen. Weil sich ihre Doppelpartnerin Victoria Mboko verletzte, kann die 44 Jahre alte Williams mit der Kanadierin nicht zum Viertelfinale antreten, wie die Veranstalter mitteilten.

Es bleibt damit bei nur einem Auftritt der 23-maligen Grand-Slam-Turniersiegerin in dieser Woche in London. Die schwäbische Tennisspielerin Laura Siegemund und die Kanadierin Leylah Fernandez wären ihre nähsten Gegnerinnen gewesen - und zogen durch die Absage von Mboko kampflos ins Halbfinale der Doppel-Konkurrenz ein.

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Williams beeindruckte bei Rückkehr

Am Dienstagabend war US-Topstar Williams mit dem Erstrundenmatch im Doppel-Wettbewerb nach vier Jahren Pause auf die Tennis-Bühne zurückgekehrt. An der Seite der 25 Jahre jüngeren Mboko hatte Williams auf Anhieb gezeigt, dass sie das Siegen nicht verlernt hat und gleich einen Erfolg gegen die an Position drei gesetzte Paarung Nicole Melichar-Martinez (USA) und Erin Routliffe (Neuseeland) gefeiert.

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Die 19 Jahre alte Mboko trat - anders als Williams - auch im Einzel an. Im Achtelfinale gegen die Tschechin Karolina Pliskova rutschte sie am Mittwoch aus, griff sich sofort ans Knie und gab auf, ohne einen weiteren Punkt zu spielen. Damit begannen die Zweifel, ob das Doppel stattfinden könne. Nun herrscht Gewissheit.

Foto: Ben Whitley/PA/AP/dpa Victoria Mboko gab nach einem Sturz in ihrem Einzel auf.

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