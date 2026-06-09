Topstar Serena Williams feiert Sieg bei Tennis-Comeback

London (dpa) - Mit Lächeln und einem Erfolg hat sich Superstar Serena Williams bei ihrem viel beachteten Comeback auf der Tennis-Tour zurückgemeldet. An der Seite der jungen Kanadierin Victoria Mboko bestritt die 23-malige Grand-Slam-Siegerin aus den USA im Londoner Queen's Club ihr Doppel und zeigte auf Anhieb, dass sie das Siegen rund vier Jahre nach ihrem Rücktritt nicht verlernt hat. Mit 7:6 (7:2), 6:2 bezwang das Duo die an Position drei gesetzte Paarung Nicole Melichar-Martinez (USA) und Erin Routliffe (Neuseeland).

«Ich hatte nicht Besseres zu tun. Ich war es leid, zu Hause rumzusitzen», scherzte Williams über den Grund für ihr Comeback. Es habe sehr viel Spaß gemacht, mit der 25 Jahre jüngeren Mboko anzutreten. «Es hat sich so natürlich angefühlt, mit Vicky zu spielen.»

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Williams hatte für die Teilnahme vom Londoner Turnier eine Wildcard erhalten. «Der Queen’s Club fühlt sich wie der perfekte Ort an, um dieses nächste Kapitel zu beginnen», hatte Williams zuvor erklärt. «Auf Rasen habe ich einige der bedeutendsten Momente meiner Karriere erlebt, und ich freue mich darauf, wieder auf einer der ikonischsten Bühnen des Sports anzutreten.»

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Williams will sich auch in Deutschland präsentieren

Williams plant auch, in der kommenden Woche in Berlin aufzuschlagen. Beide Turniere dienen als Vorbereitung auf den Rasen-Klassiker von Wimbledon, der Ende Juni beginnt. Es ist wahrscheinlich, dass die frühere Weltranglistenerste auch an der Church Road, wo sie siebenmal im Einzel triumphierte, spielen wird.