WTA-Tour

Wimbledon-Wildcard für Williams-Schwestern Venus und Serena

Serena und Venus Williams kehren gemeinsam im Doppel nach Wimbledon zurück. Wie stehen die Chancen auf ein Einzel-Comeback von Serena?

Die Schwestern bekommen eine Wildcard für Wimbledon. (Archivbild) Foto: Dita Alangkara/AP/dpa
Die Schwestern bekommen eine Wildcard für Wimbledon. (Archivbild)

London (dpa) - Tennis-Legende Serena Williams kann ihr Comeback gemeinsam Schwester Venus beim Rasen-Klassiker in Wimbledon fortsetzen. Die US-Amerikanerinnen bekommen eine Wildcard für das Doppel des Turniers, das in weniger als zwei Wochen beginnt, wie der All England Club bekanntgab.

Serena Williams (44), die als beste Spielerin der Geschichte gilt, hatte erst vor zwei Wochen ihre Tennis-Rückkehr angekündigt und spielt Doppel beim Turnier in Berlin. Ihre Schwester, die am Mittwoch 46 Jahre alt wird, ist sporadisch noch auf der WTA-Tour aktiv. Die Williams-Schwestern haben gemeinsam drei Olympia-Goldmedaillen und 14 Grand-Slam-Titel im Doppel gewonnen, darunter sechs in Wimbledon – den ersten im Jahr 2000 und den letzten im Jahr 2016.

Es wird auch über einen Start von Serena Williams im Einzel spekuliert. Eine Wildcard für den Wettbewerb ließen die Veranstalter noch offen.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Topstar Serena Williams feiert Sieg bei Tennis-Comeback
WTA-Tour

Topstar Serena Williams feiert Sieg bei Tennis-Comeback

Serena Williams kehrt nach vier Jahren auf die Tennis-Tour zurück – und gewinnt direkt ihr erstes Doppel. Was sie zum Comeback sagt und wie es für sie weitergeht.

09.06.2026

Serena Williams bestätigt Start bei Berlin Tennis Open
WTA-Tour

Serena Williams bestätigt Start bei Berlin Tennis Open

Serena Williams schlägt bei ihrem Comeback in Berlin auf. Für die 44-Jährige ist das Turnier in der Hauptstadt wohl auch ein Test für den Rasen-Klassiker schlechthin.

05.06.2026

Bericht: Serena Williams bittet um Wildcard für Comeback
WTA-Tour

Bericht: Serena Williams bittet um Wildcard für Comeback

Kommt Serena Williams wirklich zurück? Die 44 Jahre alte Ausnahme-Tennis-Spielerin soll um eine Wildcard gebeten haben - für ein Turnier, das bereits in weniger als zwei Wochen beginnt.

28.05.2026

Comeback mit 45: Venus Williams im Achtelfinale gestoppt
Tennis

Comeback mit 45: Venus Williams im Achtelfinale gestoppt

Nach ihrem geschichtsträchtigen Sieg mit 45 ist die Tennis-Reise von Venus Williams in Washington beendet. Ihre Rivalin überhäuft sie dennoch mit Komplimenten.

25.07.2025

Williams siegt mit 45 und Selbstironie: «Immer beim Arzt»
Tennis

Williams siegt mit 45 und Selbstironie: «Immer beim Arzt»

Die WTA-Tour hat sie schon als «inaktiv» gelistet, doch Venus Williams spielt wieder Tennis auf Profi-Niveau. Mit 45 Jahren gewinnt sie auf der Tour. Nur eine Spielerin war jemals älter.

23.07.2025