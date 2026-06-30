Tennis

Serena Williams gleich in erster Wimbledon-Runde raus

Das Comeback von Serena Williams in Wimbledon sorgt vor Turnierstart für große Begeisterung. Doch die Euphorie ist schnell verfolgen.

Für Serena Williams war das Einzel-Comeback in Wimbledon schnell wieder vorbei. Foto: John Walton/PA Wire/dpa
Für Serena Williams war das Einzel-Comeback in Wimbledon schnell wieder vorbei.

London (dpa) - Die aufsehenerregende Rückkehr von Tennis-Superstar Serena Williams im Einzel ist schon nach der ersten Wimbledon-Runde beendet. In ihrem ersten Auftritt seit knapp vier Jahren verlor die 44 Jahre alte US-Amerikanerin gegen die nicht einmal halb so alte Australierin Maya Joint (20) mit 3:6, 7:6 (8:6), 3:6.

Im Tiebreak des zweiten Abschnitts wehrte Williams einen Matchball ab und rettete sich noch in den dritten Durchgang. Doch nach 2:22 Stunden Spielzeit verabschiedete sich die einstige Weltranglisten-Erste winkend vom Publikum. Am Ende wirkte Serena Williams auch müde, ihre deutlich jüngere Kontrahentin nutzte ihre Vorteile bei der Fitness aus und konnte auch das Tempo in den Ballwechseln jederzeit mitgehen.

Joint raubte das Duell den Schlaf

«Ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll. Wow. Ich weiß nicht, was gerade passiert ist», sagte Joint. «Ich habe in der letzten Nacht nicht viel geschlafen. Sie hat so eine Aura, sie ist so eine Legende.» Für die Weltranglisten-87. ist es ein großer Sieg nach einer desaströsen Phase, sie hatte seit Mitte Januar kein Match mehr gewonnen.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Unter großem Jubel hatte die 23-malige Grand-Slam-Turniersiegerin den Centre Court betreten, ihre Schwester Venus Williams hielt den Moment mit dem Handy fest. Zehn Jahre nach ihrem letzten von sieben Wimbledon-Triumphen im Einzel hatte Williams eine Wildcard angenommen. 

Sie habe nichts mehr zu beweisen, hatte die frühere Nummer eins zuvor gesagt. «Ich denke, zum ersten Mal in meiner Karriere sind meine Erwartungen definitiv anders.» Sie wolle es genießen. Vor ihrem Rückzug vom Tennis bei den US Open 2022 hatte sie den 24. Grand-Slam-Triumph gejagt, um mit der Australierin Margaret Court gleichzuziehen.

Die frühere Weltranglisten-Erste musste sich einer Außenseiterin aus Australien geschlagen geben. Foto: Maja Smiejkowska/AP/dpa
Die frühere Weltranglisten-Erste musste sich einer Außenseiterin aus Australien geschlagen geben.

Williams auch im Doppel in Wimbledon dabei

Auch im Doppel wird Serena Williams zusammen mit ihrer Schwester Venus Williams noch antreten. Im Doppel war sie schon in den vergangenen Wochen zurückgekehrt. Im Londoner Queen's Club Anfang Juni gewann sie zwar gleich ihren ersten Auftritt mit der Kanadierin Victoria Mboko, dann stoppte eine Knieverletzung der Kanadierin jedoch das Duo. In Berlin schied sie zum Auftakt an der Seite der Tschechin Karolina Muchova aus.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Venus Williams freut sich auf Wimbledon-Doppel mit Serena
Tennis

Venus Williams freut sich auf Wimbledon-Doppel mit Serena

Die Williams-Schwestern greifen in einer Woche gemeinsam wieder in Wimbledon an. Jetzt äußert sich Venus zu dem Comeback-Versuch der beiden Tennis-Legenden.

21.06.2026

«Weise» Tochter rät Serena Williams: Wimbledon mit Venus
WTA-Tour

«Weise» Tochter rät Serena Williams: Wimbledon mit Venus

Die Wimbledon-Rückkehr von Serena Williams mit Schwester Venus sorgt auch in Berlin für Begeisterung. Ihre kleine Tochter spielte eine zentrale Rolle. Eine wichtige Frage bleibt offen.

16.06.2026

Partnerin verletzt: Serena Williams' Comeback endet abrupt
Tennis

Partnerin verletzt: Serena Williams' Comeback endet abrupt

Die Doppelpartnerin von Serena Williams verletzt sich. Nach nur einem Match ist das Comeback des Tennisstars in London damit vorbei.

11.06.2026

Topstar Serena Williams feiert Sieg bei Tennis-Comeback
WTA-Tour

Topstar Serena Williams feiert Sieg bei Tennis-Comeback

Serena Williams kehrt nach vier Jahren auf die Tennis-Tour zurück – und gewinnt direkt ihr erstes Doppel. Was sie zum Comeback sagt und wie es für sie weitergeht.

09.06.2026

Serena Williams bestätigt Start bei Berlin Tennis Open
WTA-Tour

Serena Williams bestätigt Start bei Berlin Tennis Open

Serena Williams schlägt bei ihrem Comeback in Berlin auf. Für die 44-Jährige ist das Turnier in der Hauptstadt wohl auch ein Test für den Rasen-Klassiker schlechthin.

05.06.2026