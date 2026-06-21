Tennis

Venus Williams freut sich auf Wimbledon-Doppel mit Serena

Die Williams-Schwestern greifen in einer Woche gemeinsam wieder in Wimbledon an. Jetzt äußert sich Venus zu dem Comeback-Versuch der beiden Tennis-Legenden.

Venus Williams nimmt erstmals an den Bad Homburg Open teil. (Archivbild) Foto: Kin Cheung/AP/dpa
Venus Williams nimmt erstmals an den Bad Homburg Open teil. (Archivbild)

Bad Homburg (dpa) - Die frühere Tennis-Weltranglistenerste Venus Williams blickt voller Vorfreude auf das Doppel-Comeback mit ihrer Schwester Serena (44) beim Rasen-Klassiker in Wimbledon. «Es wird einfach unglaublich sein, da rauszugehen. Es kommt mir irgendwie unwirklich vor», sagte die ältere der beiden Schwestern vor ihrer Premiere bei der Wimbledon-Generalprobe in Bad Homburg. In der hessischen Kurstadt trifft die 46-Jährige im Einzel in der ersten Runde auf eine Qualifikantin.

Williams: Wir haben das Potenzial, «großartig zu spielen»

Das Doppel-Comeback der Williams-Schwestern hatte in den vergangenen Tagen für viel Aufsehen gesorgt. Die Amerikanerinnen erhielten eine Wildcard für das Grand-Slam-Turnier in London, das in gut in einer Woche losgeht. «Wir wissen, dass wir beide das Potenzial haben, großartig zu spielen. Also hoffen wir, dass wir das umsetzen können», sagte Venus Williams.

Die Williams-Schwestern haben gemeinsam drei Olympia-Goldmedaillen und 14 Grand-Slam-Titel im Doppel gewonnen, darunter sechs in Wimbledon – den ersten im Jahr 2000 und den letzten im Jahr 2016. Sie spielten zuletzt bei den US Open 2022 gemeinsam im Doppel.

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Venus Williams schwärmt von Bad Homburg

Vor dem Wimbledon-Comeback stehen für Williams aber erst einmal die Bad Homburg Open auf dem Programm. «Es ist wirklich wunderschön hier», sagte sie. «Außerdem ist es für mich die Möglichkeit, seit vielen Jahren mal wieder auf Rasen zu spielen.» 

Letztmals absolvierte Williams vor drei Jahren in Wimbledon ein Match auf dem schnellen Belag. Trotzdem präsentierte sich die siebenmalige Grand-Slam-Turniergewinnerin im Einzel vor ihrem Debüt in Bad Homburg selbstbewusst. «Also es wird jede Menge harte Schläge geben», sagte die 46-Jährige.

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