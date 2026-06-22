Bitteres Aus für Venus Williams in Bad Homburg - Osaka siegt
Tennis-Legende Venus Williams liefert bei ihrem Debüt in Bad Homburg einen großen Kampf. Am Ende geht sie trotzdem als Verliererin vom Platz.
Bad Homburg (dpa) - Die frühere Tennis-Weltranglistenerste Venus Williams ist bei ihrem Debüt bei den Bad Homburg Open nach einem spannenden Match in Runde eins gescheitert. Die 46-Jährige verlor nach fast drei Stunden Spielzeit gegen die Qualifikantin Irina-Camelia Begu aus Rumänien 2:6, 6:4, 6:7 (6:8).
Erstes Match seit zwei Monaten auf der WTA-Tour für Williams
Für Williams, die nur noch auf Platz 471 der Weltrangliste steht, war es das erste Match auf der WTA-Tour seit rund zwei Monaten. Die Amerikanerin hatte für das Turnier in Bad Homburg eine Wildcard erhalten und will beim in der kommenden Woche beginnenden Rasenklassiker in Wimbledon im Doppel mit ihrer Schwester Serena antreten.
Bei ihrer Premiere in Bad Homburg zeigte Williams eine tolle Moral. Sie lag bereits mit 2:6, 1:3 zurück, ehe die viermalige Goldmedaillengewinnerin bei Olympischen Spielen gegen die 35 Jahre alte Begu eine Aufholjagd startete. Am Ende musste sich Williams im Tiebreak des dritten Satzes der früheren Nummer 22 der Welt knapp geschlagen geben. Ihren letzten Sieg auf Rasen bejubelte sie am 19. Juni 2023.
Osaka trotzt Regenunterbrechung
In der zweiten Runde in Bad Homburg steht die viermalige Grand-Slam-Turniergewinnerin Naomi Osaka. Die 28-jährige Japanerin bezwang Magdalena Frech aus Polen 6:4, 6:1. Die Partie musste am Sonntag wegen Regens beim Stand von 5:4 für Osaka im ersten Satz unterbrochen werden.