Tennis

Bitteres Aus für Venus Williams in Bad Homburg - Osaka siegt

Tennis-Legende Venus Williams liefert bei ihrem Debüt in Bad Homburg einen großen Kampf. Am Ende geht sie trotzdem als Verliererin vom Platz.

Für Venus Williams ist beim Turnier in Bad Homburg schon in der ersten Runde Schluss. Foto: Fotoreport-DB/dpa
Für Venus Williams ist beim Turnier in Bad Homburg schon in der ersten Runde Schluss.

Bad Homburg (dpa) - Die frühere Tennis-Weltranglistenerste Venus Williams ist bei ihrem Debüt bei den Bad Homburg Open nach einem spannenden Match in Runde eins gescheitert. Die 46-Jährige verlor nach fast drei Stunden Spielzeit gegen die Qualifikantin Irina-Camelia Begu aus Rumänien 2:6, 6:4, 6:7 (6:8).

Erstes Match seit zwei Monaten auf der WTA-Tour für Williams

Für Williams, die nur noch auf Platz 471 der Weltrangliste steht, war es das erste Match auf der WTA-Tour seit rund zwei Monaten. Die Amerikanerin hatte für das Turnier in Bad Homburg eine Wildcard erhalten und will beim in der kommenden Woche beginnenden Rasenklassiker in Wimbledon im Doppel mit ihrer Schwester Serena antreten.

Bei ihrer Premiere in Bad Homburg zeigte Williams eine tolle Moral. Sie lag bereits mit 2:6, 1:3 zurück, ehe die viermalige Goldmedaillengewinnerin bei Olympischen Spielen gegen die 35 Jahre alte Begu eine Aufholjagd startete. Am Ende musste sich Williams im Tiebreak des dritten Satzes der früheren Nummer 22 der Welt knapp geschlagen geben. Ihren letzten Sieg auf Rasen bejubelte sie am 19. Juni 2023.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Osaka trotzt Regenunterbrechung

In der zweiten Runde in Bad Homburg steht die viermalige Grand-Slam-Turniergewinnerin Naomi Osaka. Die 28-jährige Japanerin bezwang Magdalena Frech aus Polen 6:4, 6:1. Die Partie musste am Sonntag wegen Regens beim Stand von 5:4 für Osaka im ersten Satz unterbrochen werden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Venus Williams freut sich auf Wimbledon-Doppel mit Serena
Tennis

Venus Williams freut sich auf Wimbledon-Doppel mit Serena

Die Williams-Schwestern greifen in einer Woche gemeinsam wieder in Wimbledon an. Jetzt äußert sich Venus zu dem Comeback-Versuch der beiden Tennis-Legenden.

21.06.2026

Tennis in Bad Homburg: Kerbers Abschied und viele Topstars
Weltklasse-Teilnehmerfeld

Tennis in Bad Homburg: Kerbers Abschied und viele Topstars

Angelique Kerber spielt ihr Abschiedsmatch, Venus Williams gibt ihr Turnierdebüt. Und Spielerinnen wie Iga Swiatek sorgen für Weltklasse-Flair. Was die Tennisfans in Bad Homburg alles erwartet.

18.06.2026

«Weise» Tochter rät Serena Williams: Wimbledon mit Venus
WTA-Tour

«Weise» Tochter rät Serena Williams: Wimbledon mit Venus

Die Wimbledon-Rückkehr von Serena Williams mit Schwester Venus sorgt auch in Berlin für Begeisterung. Ihre kleine Tochter spielte eine zentrale Rolle. Eine wichtige Frage bleibt offen.

16.06.2026

Venus Williams schlägt in Bad Homburg auf
Tennis

Venus Williams schlägt in Bad Homburg auf

Die siebenmalige Grand-Slam-Siegerin gibt ihr Debüt beim WTA-Rasenturnier in Hessen. Das Abschiedsspiel von Turnierdirektorin Angelique Kerber ist bereits ausverkauft.

29.05.2026

Australian Open: Venus-Williams-Rückkehr nach fünf Jahren
Star der Tennis-Szene

Australian Open: Venus-Williams-Rückkehr nach fünf Jahren

Die 45 Jahre alte Spielerin bekommt eine Wildcard für das Grand-Slam-Turnier. Ihr Debüt im Melbourne Park liegt fast drei Jahrzehnte zurück.

02.01.2026