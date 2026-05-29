Venus Williams schlägt in Bad Homburg auf

Bad Homburg (dpa/lhe) - Die fünfmalige Wimbledon-Siegerin Venus Williams wird in diesem Jahr erstmals beim mit 1,2 Millionen US-Dollar dotierten Tennisturnier Bad Homburg Open aufschlagen. Die 45 Jahre alte Amerikanerin erhält eine von vier Wildcards für die sechste Auflage des WTA-500-Turniers vom 20. bis 27. Juni auf der Anlage im Kurpark. Das gaben die Veranstalter um Sportdirektorin Angelique Kerber bei einer Pressekonferenz bekannt.

«Noch immer eine der Legenden auf der Tour»

«Ich habe mich gefragt, wen ich gerne hier sehen würde, und Venus ist eine davon», sagte Kerber. «Sie ist noch immer eine der Legenden auf der Tour». Nachdem die Anfrage über mehrere Stationen gegangen sei, «hat sie am Ende einfach gesagt, dass sie kommt.» Williams habe noch immer die Leidenschaft für das Spiel, und auf Rasen sei sie «nie zu unterschätzen».

Die beiden waren in der Vergangenheit in vielen engen Spielen aufeinandergetroffen. Ihre eigene Karriere hat die 38 Jahre alte Kerber bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris beendet. In Bad Homburg wird sie am 20. Juni ihr offizielles Abschiedsspiel geben und dabei der Serbin Ana Ivanovic gegenüberstehen.

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Kerbers Abschiedsspiel gegen Ivanovic

«Wir bringen einen ganzen Grand Slam auf den Rasen», sagte Kerber. Von den vier wichtigsten Titeln gewann sie selbst je einmal die Australian Open, die US Open (beide 2016) und Wimbledon (2018). Die French Open, die in ihrer Erfolgsliste fehlen, hatte Ivanovic 2008 gewonnen. Das Duell ist mit knapp 4.000 Zuschauern auf dem Centre Court bereits ausverkauft.

«Ich habe mir diesen Zeitpunkt bewusst ausgesucht», sagte Kerber. Im vergangenen Jahr hatte sie ihr zweites Baby bekommen, jetzt hoffe sie, noch einmal topfit auf den Platz gehen zu können. Dafür trainiert sie zwei- bis dreimal in der Woche. Moderiert wird das Match von ihrer langjährigen Weggefährtin Andrea Petkovic.

Wildcard für Eva Lys

Das erneut stark besetzte Turnierfeld selbst führt Titelverteidigerin und Wimbledonsiegerin Iga Swiatek aus Polen an. Aus den Top Ten der Welt sind auch Jelina Switolina (Ukraine), Mirra Andrejewa (Russland) und Karolina Muchova (Tschechien) gemeldet.