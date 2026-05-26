Tennis

Wimbledon-Siegerin Swiatek schlägt in Bad Homburg auf

Die Polin führt die Setzliste beim Turnier in der hessischen Kurstadt an. Turnierdirektorin Kerber schlägt ein letztes Mal auf.

Iga Swiatek führt das Feld der Starterinnen beim WTA-Turnier in Bad Homburg an. (Archivbild) Foto: Katharina Kausche/dpa
Iga Swiatek führt das Feld der Starterinnen beim WTA-Turnier in Bad Homburg an. (Archivbild)

Bad Homburg (dpa/lhe) - Die sechsmalige Grand-Slam-Gewinnerin Iga Swiatek schlägt wie im Vorjahr beim Tennis-Turnier in Bad Homburg auf. Die Polin führt die Setzliste bei der Wimbledon-Generalprobe vom 20. bis 27. Juni an. Neben der 24-Jährigen sind mit der Ukrainerin Elina Svitolina und Naomi Osaka aus Japan weitere Weltklassespielerinnen am Start. 

Im Rahmen der Veranstaltung bestreitet Turnierdirektorin Angelique Kerber zwei Jahre nach ihrem Rücktritt ihr ultimatives Abschiedsspiel. Die Wimbledonsiegerin von 2018 trifft am 20. Juni auf die Serbin Ana Ivanovic. «Ich freue mich sehr auf Ana, denn irgendwie schließt sich mit diesem Match auch ein Kreis», sagte Kerber.

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