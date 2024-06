Kerber-Bezwingerin Schnaider in Bad Homburg im Viertelfinale

Bad Homburg (dpa/lhe) - Die Russin Diana Schnaider hat beim Tennis-Turnier in Bad Homburg das Viertelfinale erreicht. Die 20-Jährige, die zum Auftakt Angelique Kerber in zwei Sätzen bezwungen hatte, setzte sich am Mittwoch im Achtelfinale gegen Dajana Jastremska aus der Ukraine klar mit 6:2, 6:2 durch. Schnaider bekommt es jetzt mit der Spanierin Paula Badosa zu tun, die im Achtelfinale gegen Jule Niemeier in drei Sätzen gewonnen hatte.