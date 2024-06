Schneider und Vekic im Finale von Bad Homburg

Bad Homburg (dpa/lhe) - Die Russin Diana Schneider und Donna Vekic aus Kroatien bestreiten das Finale des Tennisturniers von Bad Homburg. Die 20 Jahre alte Schneider, die zum Auftakt Angelique Kerber bezwungen hatte, setzte sich am Samstag im Halbfinale mit 7:5, 2:6, 6:2 gegen die an Nummer drei gesetzte Amerikanerin Emma Navarro durch. Vekic (28) schlug in der Vorschlussrunde des Rasenevents in Hessen die Bulgarin Viktoriya Tomowa mit 6:0, 7:6 (8:6). Beide Spielerinnen waren bei dem deutschen Vorbereitungsturnier für den Klassiker in Wimbledon nicht gesetzt.