Kerber-Bezwingerin Schnaider gewinnt Titel in Bad Homburg

Bad Homburg (dpa) - Die russische Tennisspielerin Diana Schnaider hat mit dem Titel in Bad Homburg den bisher größten Erfolg ihrer Karriere gefeiert. Die 20-Jährige gewann am Samstag das Endspiel gegen die Kroatin Donna Vekic 6:3, 2:6, 6:3. Nach 2:12 Stunden machte Schnaider den Sieg perfekt. In der ersten Runde hatte sie Angelique Kerber bezwungen und damit für eine Enttäuschung bei der Kielerin vor dem Wimbledon-Auftakt gesorgt. Sowohl Schnaider als auch Vekic waren überraschend ins Endspiel des Rasenturniers von Bad Homburg, das erstmals als WTA-500er-Event ausgetragen wurde, eingezogen. Beide Spielerinnen waren nicht gesetzt.