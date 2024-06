Kerber mit machbarer Aufgabe: Vondrousova sagt ab

Bad Homburg (dpa) - Die frühere Wimbledonsiegerin Angelique Kerber spielt beim Tennisturnier in Bad Homburg in der ersten Runde gegen die Russin Diana Schneider. Das ergab die Auslosung am Freitag.

Für Kerber ist das hochkarätig besetzte WTA-Turnier in Hessen die Generalprobe für den sportlichen Höhepunkt der Rasensaison in Wimbledon, wo die gebürtige Bremerin 2018 gewann. Die 36-Jährige verlor zuletzt beim Turnier in Berlin in der ersten Runde und hofft nun in Bad Homburg auf mehr Spielpraxis.