Ex-Top-Spielerin Wozniacki schlägt bei Bad Homburg Open auf

Neben der Dänin sagte auch die Spanierin Paula Badosa für das Rasenturnier zu. Wie Wozniacki geht auch sie mit einer Wildcard an den Start. Erst vor Kurzem hatte Wimbledonsiegerin Marketa Vondrousova ihre Teilnahme bekanntgegeben. Die tschechische Weltranglisten-Sechste will sich im Kurpark auf ihre Titelverteidigung an der Londoner Church Road vorbereiten. Wimbledon beginnt in der Woche nach dem Bad Homburger Turnier.