Tennis in Bad Homburg: Kerbers Abschied und viele Topstars

Bad Homburg (dpa/lhe) - Zum sechsten Mal steigen in den kommenden Tagen die Bad Homburg Open. Das Tennisturnier ist in diesem Jahr wieder für einige Topspielerinnen die Generalprobe für den Rasenklassiker in Wimbledon, der auf das Event in Hessen folgt. Auch Angelique Kerber wird noch einmal aufschlagen.

Wann wird in Bad Homburg gespielt?

Das Turnier beginnt am Samstag mit der Qualifikation und endet am 27. Juni mit den Endspielen im Doppel sowie im Einzel. Die ersten Partien im Hauptfeld finden am Sonntag statt. Die konkreten Ansetzungen werden in der Regel am Tag zuvor bekanntgegeben.

Was ist der Höhepunkt abseits des eigentlichen Turniers?

Im Rahmen der Bad Homburg Open steigt an diesem Samstag um 15.30 Uhr auch das Abschiedsmatch der dreimaligen Grand-Slam-Turniergewinnerin Angelique Kerber, die vor zwei Jahren zurückgetreten ist. Die 38-Jährige trifft auf die frühere French-Open-Siegerin Ana Ivanovic aus Serbien, mit der sie gut befreundet ist. «Es ist die perfekte Bühne für einen besonderen Tag mit vielen Emotionen», sagte die frühere Weltranglistenerste, die als Sportdirektorin des Turniers tätig ist und während ihrer aktiven Zeit schon Turnierbotschafterin war.

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Welche Stars sind dabei?

Der größte Name ist Venus Williams. Die 46-Jährige ist eine der erfolgreichsten Spielerinnen dieses Jahrtausends, holte sieben Grand-Slam-Titel im Einzel und vier olympische Goldmedaillen. In Bad Homburg ist Williams dank einer Wildcard erstmals dabei. «Es ist wirklich schön, dass Venus im Kurpark an den Start geht. Ihre Erfolge sprechen für sich, und für die nachkommenden Generationen ist sie nicht nur in Sachen Willenskraft immer noch ein großes Vorbild, das diesen Sport liebt und lebt», sagte Kerber über die Amerikanerin.

Foto: Kin Cheung/AP/dpa Venus Williams nimmt erstmals in Bad Homburg teil. (Archivbild)

Die Favoritinnen sind aber andere. Dazu zählt die Polin Iga Swiatek, die im vergangenen Jahr in Wimbledon triumphierte. An Nummer eins gesetzt ist die Weltranglistenzweite und amtierende Australian-Open-Siegerin Jelena Rybakina aus Kasachstan. Zu dem Weltklasse-Teilnehmerfeld gehört auch die 19 Jahre alte Russin Mirra Andrejewa, die in diesem Monat bei den French Open siegte und damit erstmals ein Grand-Slam-Turnier gewann. Mit dabei ist zudem auch die frühere Weltranglistenerste Naomi Osaka aus Japan.

Foto: Joanna Chan/AP/dpa Auch Naomi Osaka hat ihre Teilnahme am Turnier in Bad Homburg angekündigt. (Archivbild)

Als einzige deutsche Hauptfeld-Teilnehmerin war bis zuletzt nur Eva Lys gelistet, die wie Williams eine Wildcard für die Bad Homburg Open erhielt.

Wie hoch ist das Preisgeld?

Wer in Bad Homburg weit kommt, streicht viel Geld ein. Das Turnier ist umgerechnet mit mehr als einer Million Euro dotiert. Es geht aber auch um jede Menge Weltranglistenpunkte. Die Turniersiegerin erhält 500 Zähler.

Foto: Arne Dedert/dpa Das Turnier in Bad Homburg ist mit einem Preisgeld von mehr als einer Million Euro dotiert. (Archivbild)

Was ist als Rahmenprogramm vorgesehen?

Im Kurpark gibt es das Helvetia Park Village als öffentlichen Publikumsbereich. Dort sind verschiedene Mitmachaktionen an den Ausstellerständen, Konzerte und Public Viewing geplant.

Wo ist das Turnier im TV zu sehen?