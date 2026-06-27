Osaka gibt auf: Muchova gewinnt Turnier in Bad Homburg

Bad Homburg (dpa) - Karolina Muchova aus Tschechien hat bei der Wimbledon-Generalprobe in Bad Homburg den Titel geholt. Die 29-Jährige profitierte im Finale vor den Augen von Deutschlands Ex-Tennis-Star Angelique Kerber von der Aufgabe der Japanerin Naomi Osaka. Die viermalige Grand-Slam-Turniergewinnerin musste nach 46 Minuten beim Stand von 6:1, 1:0 für Muchova wegen Fußproblemen aufgeben.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer in der hessischen Kurstadt sahen von Beginn an ein einseitiges Endspiel, das Muchova nach Belieben dominierte. Beim Stand von 0:3 im ersten Satz nahm Osaka eine Verletzungspause, um sich am rechten Fuß behandeln zu lassen.

Die 28-Jährige konnte zunächst zwar weitermachen. Nach dem ersten Spiel im zweiten Durchgang gab Osaka dann aber auf - auch, um womöglich nicht ihren Start beim am Montag beginnenden Rasenklassiker in Wimbledon zu riskieren.

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Kerber: «Das ist Sport»

«Sehr schade, dass Naomi aufgegeben hat, weil wir haben alle sehr auf das Finale hingefiebert. Aber das ist Sport. Und das muss man akzeptieren», sagte Turnier-Sportdirektorin Angelique Kerber. Sie hatte vor einer Woche in einem Showmatch gegen ihre Freundin Ana Ivanovic aus Serbien ihren Abschied vom Tenniscourt gefeiert.