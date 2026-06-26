Veranstalter reagieren

Einzelfinale der Bad Homburg Open wegen Hitze vorgezogen

Die Veranstalter der Bad Homburg Open reagieren auf die Hitzewelle. Das Einzelfinale am Samstag beginnt früher - zum Schutz der Gesundheit aller Beteiligten.

Die Veranstalter der Bad Homburg Open reagieren auf die Vorhersagen für Samstag. (Archivbild) Foto: Mathias Schulz/dpa
Die Veranstalter der Bad Homburg Open reagieren auf die Vorhersagen für Samstag. (Archivbild)

Bad Homburg (dpa) - Wegen der für Samstag vorhergesagten extremen Hitzebedingungen haben die Veranstalter der Bad Homburg Open den Zeitplan angepasst. Das Einzelfinale des Tennisturniers in der hessischen Kurstadt soll nun schon um 11.00 Uhr beginnen und damit zweieinhalb Stunden früher als ursprünglich geplant, wie die Organisatoren mitteilten. Das Doppelfinale soll im Anschluss an das Einzelfinale stattfinden.

Man wolle mit der Entscheidung den aktuellen Wetterprognosen Rechnung tragen und «die Gesundheit, Sicherheit und das Wohl aller Beteiligten an oberste Stelle» stellen, hieß es.

Osaka erstmals im Endspiel

Im Finale steht Japans Tennis-Star Naomi Osaka, der sich gegen Wang Xinyu aus China mit 6:3, 6:3 durchsetzte und damit erstmals ins Endspiel von Bad Homburg einzog. Dort trifft die viermalige Grand-Slam-Turniergewinnerin auf die Tschechin Karolina Muchova oder Außenseiterin Elena-Gabriela Ruse aus Rumänien. 

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Das WTA-Turnier ist umgerechnet mit mehr als einer Million Euro dotiert und die Generalprobe für den Rasenklassiker in Wimbledon, der am Montag beginnt.

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