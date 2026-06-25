Osaka steht im Halbfinale von Bad Homburg
Wenige Tage vor Beginn des Rasenklassikers Wimbledon macht Naomi Osaka einen starken Eindruck. Bei den Bad Homburg Open stürmt die 28-Jährige ins Halbfinale.
Bad Homburg (dpa) - Japans Tennisstar Naomi Osaka präsentiert sich beim Turnier in Bad Homburg weiter in starker Rasenform. Die viermalige Grand-Slam-Turniergewinnerin besiegte im Viertelfinale die Russin Jekaterina Alexandrowa nach gerade einmal 59 Minuten souverän mit 6:2, 6:2.
Im Halbfinale am Freitag trifft die 28-Jährige auf Wang Xinyu. Die Chinesin zog kampflos in die Runde der letzten Vier ein, nachdem Jelina Switolina aus der Ukraine wegen einer Hüftblessur passen musste.
Das WTA-Turnier in Bad Homburg ist umgerechnet mit mehr als einer Million Euro dotiert und die Generalprobe für den Rasenklassiker in Wimbledon, der am Montag beginnt.
Deutsche Spielerinnen sind beim Turnier in der Kurstadt nicht mehr dabei. Eva Lys als einzige Hauptfeld-Teilnehmerin war bereits in der ersten Runde ausgeschieden.