Klarer Sieg im Viertelfinale

Osaka steht im Halbfinale von Bad Homburg

Wenige Tage vor Beginn des Rasenklassikers Wimbledon macht Naomi Osaka einen starken Eindruck. Bei den Bad Homburg Open stürmt die 28-Jährige ins Halbfinale.

Naomi Osaka aus Japan steht bei den Bad Homburg Open im Halbfinale. (Archivbild) Foto: Kin Cheung/AP/dpa
Naomi Osaka aus Japan steht bei den Bad Homburg Open im Halbfinale. (Archivbild)

Bad Homburg (dpa) - Japans Tennisstar Naomi Osaka präsentiert sich beim Turnier in Bad Homburg weiter in starker Rasenform. Die viermalige Grand-Slam-Turniergewinnerin besiegte im Viertelfinale die Russin Jekaterina Alexandrowa nach gerade einmal 59 Minuten souverän mit 6:2, 6:2. 

Im Halbfinale am Freitag trifft die 28-Jährige auf Wang Xinyu. Die Chinesin zog kampflos in die Runde der letzten Vier ein, nachdem Jelina Switolina aus der Ukraine wegen einer Hüftblessur passen musste.

Das WTA-Turnier in Bad Homburg ist umgerechnet mit mehr als einer Million Euro dotiert und die Generalprobe für den Rasenklassiker in Wimbledon, der am Montag beginnt.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Deutsche Spielerinnen sind beim Turnier in der Kurstadt nicht mehr dabei. Eva Lys als einzige Hauptfeld-Teilnehmerin war bereits in der ersten Runde ausgeschieden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Keine Deutsche mehr dabei: Lys scheidet in Bad Homburg aus
Tennis

Keine Deutsche mehr dabei: Lys scheidet in Bad Homburg aus

Eva Lys scheitert bei der Wimbledon-Generalprobe schon in der ersten Runde. Dabei lässt sie gegen die Amerikanerin Emma Navarro sogar drei Satzbälle ungenutzt.

23.06.2026

Bitteres Aus für Venus Williams in Bad Homburg - Osaka siegt
Tennis

Bitteres Aus für Venus Williams in Bad Homburg - Osaka siegt

Tennis-Legende Venus Williams liefert bei ihrem Debüt in Bad Homburg einen großen Kampf. Am Ende geht sie trotzdem als Verliererin vom Platz.

22.06.2026

Tennis in Bad Homburg: Kerbers Abschied und viele Topstars
Weltklasse-Teilnehmerfeld

Tennis in Bad Homburg: Kerbers Abschied und viele Topstars

Angelique Kerber spielt ihr Abschiedsmatch, Venus Williams gibt ihr Turnierdebüt. Und Spielerinnen wie Iga Swiatek sorgen für Weltklasse-Flair. Was die Tennisfans in Bad Homburg alles erwartet.

18.06.2026

Swiatek bezwingt Asarenka beim Tennisturnier in Bad Homburg
Generalprobe für Wimbledon

Swiatek bezwingt Asarenka beim Tennisturnier in Bad Homburg

Die Polin Iga Swiatek löst bei den Bad Homburg Open das Viertelfinal-Ticket. Auch die an Nummer eins gesetzte Spielerin ist weiter. Eine anderer prominenter Name verabschiedet sich aus dem Turnier.

24.06.2025

Tennisturnier in Bad Homburg: Favoritinnen, Preisgeld und TV
Großes Sportevent in Hessen

Tennisturnier in Bad Homburg: Favoritinnen, Preisgeld und TV

Die Bad Homburg Open sind in diesem Jahr als Generalprobe für den Rasenklassiker in Wimbledon wieder mit einigen Weltklasse-Spielerinnen besetzt. Auch eine deutsche Tennis-Ikone kommt in die Kurstadt.

19.06.2025