Tennis

Keine Deutsche mehr dabei: Lys scheidet in Bad Homburg aus

Eva Lys scheitert bei der Wimbledon-Generalprobe schon in der ersten Runde. Dabei lässt sie gegen die Amerikanerin Emma Navarro sogar drei Satzbälle ungenutzt.

Für Eva Lys ist schon in der ersten Runde Endstation. Foto: Mathias Schulz/dpa
Für Eva Lys ist schon in der ersten Runde Endstation.

Bad Homburg (dpa) - Tennisspielerin Eva Lys ist bei den Bad Homburg Open schon in der ersten Runde ausgeschieden. Die 24-Jährige verlor bei der Wimbledon-Generalprobe gegen Emma Navarro aus den USA 6:7 (6:8), 3:6. Die Einzelkonkurrenz bei dem Rasenturnier geht damit ohne deutsche Spielerin weiter.

Lys lässt drei Satzbälle liegen

In einem engen ersten Durchgang vergab Lys im Tiebreak beim Stand von 6:3 drei Satzbälle. Von diesen vergebenen Chancen konnte sich die Weltranglisten-77. nicht mehr erholen. Im zweiten Satz war sie gegen Navarro chancenlos. 

Die frühere Weltranglisten-Achte trifft in der zweiten Runde auf die sechsmalige Grand-Slam-Turniergewinnerin Iga Swiatek aus Polen. Lys, die eine Wildcard erhielt, war die einzige deutsche Hauptfeld-Teilnehmerin in der hessischen Kurstadt.

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