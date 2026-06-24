Tennis

Mitfavoritin Andrejewa in Bad Homburg früh raus

Sie gewinnt sensationell die French Open und will nun auch in Wimbledon erfolgreich sein. Die Generalprobe in Deutschland geht für Mirra Andrejewa aber gründlich schief.

Mirra Andrejewa, hier auf dem Weg zu ihrem French-Open-Triumph, scheidet in Bad Homburg früh aus. (Archivbild) Foto: Christophe Ena/AP/dpa
Mirra Andrejewa, hier auf dem Weg zu ihrem French-Open-Triumph, scheidet in Bad Homburg früh aus. (Archivbild)

Bad Homburg (dpa) - French-Open-Siegerin Mirra Andrejewa hat beim WTA-Turnier von Bad Homburg gleich ihr erstes Spiel verloren und ist im Achtelfinale ausgeschieden. Die Russin unterlag in der ersten Partie nach dem Triumph von Roland Garros ihrer Landsfrau Jekaterina Alexandrowa mit 3:6, 4:6. Die 19-Jährige verpatzte bei dem Rasen-Event die Generalprobe für den nächsten Tennis-Höhepunkt des Jahres, den Klassiker in Wimbledon ab nächster Woche. Andrejewa war bei dem Turnier in Hessen an Position zwei gesetzt.

Das WTA-500-Turnier hatte vor der Weltranglisten-Fünften bereits die einzige deutsche Starterin verloren: Eva Lys war am Dienstag in der ersten Runde an Emma Navarro aus den USA gescheitert. Sie verpasste damit auch ein Zweitrundenduell mit der an Nummer eins gesetzten Polin Iga Swiatek.

Das hochkarätig besetzte WTA-Turnier in Bad Homburg ist mit mehr als einer Million US-Dollar dotiert. Mehrere Topspielerinnen nutzen das Event als letzte Vorbereitung für das Rasenspektakel in Wimbledon, das am Montag beginnt.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Tennis in Bad Homburg: Kerbers Abschied und viele Topstars
Weltklasse-Teilnehmerfeld

Tennis in Bad Homburg: Kerbers Abschied und viele Topstars

Angelique Kerber spielt ihr Abschiedsmatch, Venus Williams gibt ihr Turnierdebüt. Und Spielerinnen wie Iga Swiatek sorgen für Weltklasse-Flair. Was die Tennisfans in Bad Homburg alles erwartet.

18.06.2026

Pegula holt Titel bei Wimbledon-Generalprobe in Bad Homburg
Top-Finale in Hessen

Pegula holt Titel bei Wimbledon-Generalprobe in Bad Homburg

Beim stark besetzten WTA-Turnier in Bad Homburg setzt sich Jessica Pegula aus den USA im Traumfinale gegen die Polin Iga Swiatek durch. Doch nicht nur die Siegerin kann mit der Woche zufrieden sein.

28.06.2025

Nach Regenunterbrechung: Swiatek in Bad Homburg weiter
Tennisturnier

Nach Regenunterbrechung: Swiatek in Bad Homburg weiter

Die Polin Iga Swiatek erreicht beim Tennisturnier in Bad Homburg das Halbfinale und lässt sich von einer Regenunterbrechung nicht aufhalten. Nächste Gegnerin ist die Wimbledon-Vorjahresfinalistin.

26.06.2025

Switolina in Bad Homburg raus, Teenager Andrejewa weiter
Wimbledon-Generalprobe

Switolina in Bad Homburg raus, Teenager Andrejewa weiter

Für Jelina Switolina ist im Achtelfinale der Bad Homburg Open Endstation. Die 18-jährige Mirra Andrejewa steht hingegen im Viertelfinale - und ist dort nicht die einzige Russin.

25.06.2025

Tennisturnier in Bad Homburg: Favoritinnen, Preisgeld und TV
Großes Sportevent in Hessen

Tennisturnier in Bad Homburg: Favoritinnen, Preisgeld und TV

Die Bad Homburg Open sind in diesem Jahr als Generalprobe für den Rasenklassiker in Wimbledon wieder mit einigen Weltklasse-Spielerinnen besetzt. Auch eine deutsche Tennis-Ikone kommt in die Kurstadt.

19.06.2025