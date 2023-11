Peterka erzielt bei Buffalo-Sieg sein sechstes Saisontor

Peterka traf Anfang des Schlussdrittels zur 3:1-Führung Buffalos, damit erzielte der 21-jährige Angreifer sein sechstes Saisontor in der nordamerikanischen Eishockey-Liga. Die 2:1-Führung von Jeff Skinner im zweiten Durchgang legte Peterka auf. Zum zweiten Mal in dieser Saison verzeichnete der gebürtige Münchner zwei Scorerpunkte in einem Spiel.