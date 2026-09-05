DFB-Pokal

Pokal-Auslosung: Schweinsteiger zieht FC Bayern leichtes Los

Die Bayern-Legende lost die 2. Pokal-Runde aus - und macht es seinem Ex-Club nicht schwer: Der Rekordmeister empfängt einen Zweitligisten. Es kommt zu vier direkten Bundesliga-Duellen.

Bastian Schweinsteiger zog die Lose. (Archivfoto) Foto: Hendrik Schmidt/dpa
Bastian Schweinsteiger zog die Lose. (Archivfoto)

Dortmund (dpa) - Bastian Schweinsteiger hat dem FC Bayern für die 2. Runde des DFB-Pokals eine lösbare Aufgabe beschert. Die Bayern-Legende zog seinem langjährigen Club ein Heimspiel gegen den Fußball-Zweitligisten 1. FC Magdeburg.

Es hätte deutlich schlimmer kommen können: Denn erstmals seit der Saison 2008/09 hatten alle 18 Bundesligisten den Pokal-Auftakt schadlos überstanden, sodass bei der Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund mit einigen direkten Duellen zu rechnen war. 

Folglich gibt es in der 2. Pokal-Runde, die am 27. und 28. Oktober stattfindet, auch attraktive Paarungen: Borussia Dortmund empfängt Werder Bremen, Eintracht Frankfurt tritt beim Hamburger SV an. In weiteren Bundesliga-Duellen spielen der 1. FC Köln und Union Berlin sowie der SC Paderborn und der VfB Stuttgart gegeneinander.

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Der einzige verbliebene Regionalligist SSV Jeddeloh II trifft in der 2. Runde auf Zweitligist Hertha BSC Berlin.

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