Popp mahnt vor Olympia-Start der DFB-Frauen

Marseille (dpa) - Kapitänin Alexandra Popp ist bei den Olympia-Aussichten der deutschen Fußballerinnen hin- und hergerissen. «Grundsätzlich traue ich der Mannschaft alles zu», sagte die 33 Jahre alte Goldmedaillengewinnerin von 2016 vor der Auftaktpartie gegen Australien in Marseille der Deutschen Presse-Agentur. Bei der EM 2022 in England habe keiner mit der DFB-Auswahl gerechnet - «und plötzlich waren wir da. Wir haben es aber genauso andersherum erlebt bei der WM, bei der jeder mit uns gerechnet hat und wir waren nicht richtig da.»

Ein Jahr nach dem WM-Debakel in Australien mit dem Vorrunden-Aus unter Trainerin Martina Voss-Tecklenburg peilen die deutschen Frauen mit Interimscoach Horst Hrubesch eine Medaille an. Zuletzt siegte sein Team zwar mit 4:0 gegen Österreich, unterlag aber zuvor mit 0:3 in Island.