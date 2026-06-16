Fußball-WM

Protestbekundungen vor erstem WM-Spiel des Iran

Die WM-Partie des Iran gegen Neuseeland steht unter sehr besonderen Vorzeichen. Das ist schon vor dem Anpfiff zu sehen. Viele Fans drücken eine klare Botschaft aus.

Die Partie zwischen dem Iran und Neuseeland ist politisch hoch brisant. Foto: Jae C. Hong/AP/dpa
Die Partie zwischen dem Iran und Neuseeland ist politisch hoch brisant.

Inglewood (dpa) - Kurz vor dem politisch aufgeladenen WM-Spiel der iranischen Nationalmannschaft gegen Neuseeland in den USA waren rund um das Stadion zahlreiche symbolträchtige Fahnen und auch Protestbekundungen zu sehen. «Die Fußballmannschaft der terroristischen Islamischen Republik vertritt nicht die Menschen im Iran», war auf einem Schild zu lesen. 

Viele Menschen schwenkten alte iranische Flaggen aus der Zeit vor der Islamischen Revolution. Die Stimmung war knapp zwei Stunden vor Anpfiff in Inglewood nahe Los Angeles friedlich, wie ein dpa-Reporter beobachtete.

Der Iran spielt heute um 3.00 Uhr sein erstes WM-Spiel, das lange fraglich war. Die monatelange kriegerische Auseinandersetzung zwischen den USA und Israel auf der einen sowie dem Iran auf der anderen Seite hatte die WM-Teilnahme des Irans zum Politikum gemacht. Die Einigung auf die offizielle Unterzeichnung eines Rahmenabkommens an diesem Freitag zur Beilegung des Kriegs nährte zuletzt die Hoffnung auf Entspannung noch vor der Partie.

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Zahlreiche iranische Fahnen aus der Zeit vor der Revolution waren zu sein. Foto: Jae C. Hong/AP/dpa
Zahlreiche iranische Fahnen aus der Zeit vor der Revolution waren zu sein.

«Ich freue mich, hier die Menschen im Iran zu unterstützen, ich unterstütze nicht das Regime», sagte ein Fan vor dem Los Angeles Stadion der Deutschen Presse-Agentur. Erwartet werden in der Arena viele iranische Fans, die in den USA oder anderen Ländern leben. Die Einreise unmittelbar aus dem Iran in die USA war praktisch nicht möglich.

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