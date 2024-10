Rangnick lobt Österreichs Mentalität nach deutlichem Sieg

Linz (dpa) - Teamchef Ralf Rangnick hat Österreichs Nationalspieler für die Einstellung beim 5:1-Sieg gegen Norwegen gelobt. «Das Gegentor war etwas unglücklich zu dem Zeitpunkt. Aber die Reaktion der Mannschaft war fantastisch. Was mir besonders gefallen hat ist, dass wir nie aufgehört haben. So stelle ich mir das vor», sagte der Schwabe nach dem Erfolg in der B-Liga der Nations League, durch das Österreich die Tabellenführung in Gruppe 3 übernahm.