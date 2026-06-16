Rasenauftakt mit Problemen: Zverev in Halle im Achtelfinale

Halle/Westfalen (dpa) - French-Open-Sieger Alexander Zverev ist zum Auftakt in die Rasensaison im westfälischen Halle mit Mühe ins Achtelfinale eingezogen. Der 29-Jährige gewann bei seinem ersten Einzelauftritt nach dem Triumph in Paris in der ersten Runde gegen den Tschechen Vit Kopriva 6:3, 4:6, 6:2.

«Rasen ist nie einfach für mich», sagte Zverev nach der Partie auf dem Centre Court. «Aber ich habe gewonnen, das ist das Wichtigste.» Nach 2:09 Stunden verwandelte Zverev seinen ersten Matchball. Im Doppel trat der 29-Jährige bereits am ersten Turniertag mit seinem brasilianischen Kumpel Marcelo Melo an und kam auch dort weiter. Zverev konnte das Turnier in Halle in seiner Karriere bisher nicht gewinnen.

Hanfmann feiert 100. Tour-Sieg

Vor Zverev war am zweiten Turniertag auch der Karlsruher Yannick Hanfmann ins Achtelfinale eingezogen. Der 34-Jährige gewann gegen den 15 Jahre jüngeren João Fonseca aus Brasilien souverän mit 6:2, 6:2 und feierte damit seinen 100. Sieg auf der ATP-Tour.

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Foto: Friso Gentsch/dpa Yannick Hanfmann feierte seinen 100. Sieg auf der ATP-Tour.

Hanfmann war bereits in der vergangenen Woche in die Rasensaison gestartet. Am Weissenhof in Stuttgart schied er im Achtelfinale aus. Gemeinsam mit Jan-Lennard Struff geht Hanfmann in Halle auch im Doppel an den Start. Das deutsche Duo hatte in Stuttgart das Turnier gewonnen.

Kyrgios sagt verletzt ab

Eine Überraschung gab es in der ersten Partie des Tages: Alexander Bublik, der Turniersieger des Vorjahres, schied gegen den Qualifikanten Mattia Bellucci bereits in der ersten Runde aus. Der Kasache unterlag dem Italiener 6:7 (6:8), 1:6.

Foto: Friso Gentsch/dpa Die Zuschauerinnen und Zuschauer sahen am zweiten Turniertag in Halle bereits die erste Überraschung.