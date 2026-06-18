Rasentennis in Halle

Zverev gewinnt deutsches Duell und steht im Viertelfinale

Grand-Slam-Sieger Alexander Zverev zeigt bei seiner zweiten Partie beim Rasenturnier in Halle einen souveränen Auftritt. Der Hamburger gewinnt gegen Yannick Hanfmann in zwei Sätzen.

Alexander Zverev zeigte im Achtelfinale des Rasenturniers in Halle einen guten Auftritt. Foto: Friso Gentsch/dpa
Alexander Zverev zeigte im Achtelfinale des Rasenturniers in Halle einen guten Auftritt.

Halle/Westfalen (dpa) - French-Open-Sieger Alexander Zverev hat beim Rasenturnier im westfälischen Halle das Viertelfinale erreicht. Im deutschen Tennis-Duell gegen Yannick Hanfmann gewann der 29-Jährige im Achtelfinale der Terra Wortmann Open mit 6:3, 7:6 (7:4). Zverev verwandelte seinen ersten Matchball nach 1:21 Stunden Spielzeit. 

«Es war ein hohes Level heute von beiden, wir haben beide sehr gut aufgeschlagen», sagte der frisch gebackene Grand-Slam-Sieger von Paris nach der Partie auf dem Centre Court. Bei hohen Temperaturen in Ostwestfalen reichte Zverev unter den Augen seiner Freundin Sophia Thomalla ein Break im ersten und der Tiebreak im zweiten Satz zum Einzug in die nächste Runde. 

Unterstützte ihren Freund Alexander Zverev in Halle: Sophia Thomalla. Foto: Friso Gentsch/dpa
Unterstützte ihren Freund Alexander Zverev in Halle: Sophia Thomalla.

Zverev überzeugt mit Aufschlag

Nach einem mühsamen Sieg über drei Sätze in der ersten Runde gegen den Tschechen Vit Kopriva zeigte Zverev bei seinem zweiten Auftritt in Halle eine konzentrierte Partie mit einem starken Aufschlagspiel. Der Hamburger schlug neun Asse und ließ keinen einzigen Breakball zu. 

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Für Hanfmann war es der letzte Auftritt bei dem ATP-500-Turnier in Halle in diesem Jahr. Der Karlsruher war gemeinsam mit Jan-Lennard Struff auch im Doppel angetreten, das Duo schied aber im Achtelfinale aus. Auch Zverev musste sich mit seinem brasilianischen Kumpel Marcelo Melo bereits aus dem Doppelwettbewerb verabschieden.

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