Neu-Ulm (dpa) - Trotz einer frühen Roten Karte für Kapitänin Antje Döll haben Deutschlands Handballerinnen ihre EM-Generalprobe mit Bravour bestanden. 44 Stunden nach der 32:27-Gala erkämpfte sich das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch im zweiten Duell mit dem WM-Dritten Frankreich ein achtbares 34:34 (15:16).

Vor 3.727 Zuschauern in Neu-Ulm waren die Rückraum-Asse Emily Vogel und Viola Leuchter sowie Kreisläuferin Lisa Antl mit jeweils fünf Toren beste Werferinnen für die DHB-Auswahl, die in der kommenden Woche mit großem Selbstbewusstsein zur EM nach Bratislava reist. Auftaktgegner des WM-Zweiten ist am Freitag Schweden, danach warten in der Vorrunde noch Serbien und Co-Gastgeber Slowakei.

Döll sieht Rot

Anders als am vergangenen Donnerstag im ersten Duell mit Frankreich, bei dem sich die DHB-Auswahl in einer nahezu perfekten ersten Halbzeit ein Zwölf-Tore-Polster geschaffen hatte, war es dieses Mal von Beginn an ein enges Match mit ständig wechselnder Führung.

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Bereits nach gut zehn Minuten ereilte das deutsche Team eine personelle Schwächung. Nach einem unabsichtlichen Gesichtstreffer bei einer Gegenspielerin sah Linksaußen Döll, die bis dahin schon drei Tore erzielt hatte, die Rote Karte.

Das frühe Aus für die sicherste Siebenmeterschützin tat dem WM-Zweiten weh. Gleich drei Strafwürfe wurden in der Folge vergeben. Zweimal scheiterte Nina Engel, einmal Alina Grijseels. Erst Mareike Thomaier brach nach der Pause im vierten Anlauf den Bann.

DHB-Fehlstart nach der Pause

Ein weiteres Problem waren die vielen Zeitstrafen für die DHB-Auswahl, die in der ersten Halbzeit permanent in Unterzahl agieren musste. Mit großem Kraftaufwand und Einsatz wurde dieses Manko weitgehend wettgemacht, sodass der Ausgang der Partie zur Pause völlig offen war.

Nach dem Wechsel legte Deutschland einen Fehlstart hin und lag beim 15:19 erstmals mit vier Toren im Hintertreffen. Von dieser Hypothek ließ sich das DHB-Team aber nicht beeindrucken. Torfrau Katharina Filter avancierte mit einigen Glanzparaden zum wichtigen Rückhalt, und vorn traf in dieser Phase vor allem Antl. Beim 24:24 (42.) war das Spiel wieder ausgeglichen.