Remis in der Schweiz: Handballer bauen Serie aus

Zürich (dpa) - Alfred Gislason konnte sich nach einem über weite Strecken enttäuschenden Auftritt der deutschen Handballer nicht so richtig über die Fortsetzung der Erfolgsserie in der EM-Qualifikation freuen. «Die erste Halbzeit war extrem schlecht. Da sind wir überhaupt nicht ins Spiel gekommen. Der eine oder andere ist viel zu locker in die Partie gegangen», kritisierte der Bundestrainer nach dem glücklichen 32:32 (11:14) in der Schweiz.