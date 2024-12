Riethmüller Siebter in Verfolgung - Bö holt dritten Sieg

Le Grand-Bornand (dpa) - Die deutschen Biathleten haben in der letzten Verfolgung des Jahres solide Leistungen gezeigt, die Podestplätze beim Weltcup in Le Grand-Bornand aber verfehlt. Bester Deutscher wurde Danilo Riethmüller, der 19 von 20 Schüssen ins Schwarze setzte und von Platz 29 auf Rang 7 nach vorn stürmte. Zudem schaffte er die zweitschnellste Laufzeit und sicherte sich so die Teilnahme am abschließenden Massenstart am Sonntag (12.30 Uhr/ARD und Eurosport).