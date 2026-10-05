Englischer Nationaltorwart

Riskante Raserei im Sportwagen: Pickford vor Gericht

Jordan Pickford missachtet ein Vorfahrtsschild, zwei Autos legen eine Vollbremsung hin und verhindern so knapp einen Unfall. Nun muss der englische Nationalkeeper zum Jahresende vor Gericht.

Jordan Pickford (M) muss sich vor Gericht verantworten. Foto: Darko Bandic/AP/dpa
Jordan Pickford (M) muss sich vor Gericht verantworten.

Knutsford (dpa) - Der englische Fußball-Nationaltorhüter Jordan Pickford soll mit seinem Lamborghini beinahe einen Zusammenstoß mit zwei Autos verursacht haben und muss sich deshalb nun vor Gericht verantworten. Darüber berichtete unter anderem die Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf Angaben aus der Verhandlung.

Demnach habe der 32 Jahre alte Everton-Schlussmann, der aktuell mit den Three Lions in der Nations League spielt, zwei Autos zur Vollbremsung gezwungen, weil er ein Vorfahrtsschild an einer Kreuzung in der englischen Stadt Knutsford missachtet hatte. Danach sei er davongerast. Dem PA-Bericht zufolge habe ein Polizist das Geschehen Mitte April an einer Ampel im Wagen sitzend beobachtet und die Verfolgung eingeleitet. Dem Beamten zufolge habe Pickford den Streifenwagen bemerkt und angehalten. 

Pickford bekannte sich im Rahmen des Einzelrichterverfahrens schriftlich schuldig und erklärte, persönlich vor Gericht mildernde Umstände vortragen zu wollen. Das Verfahren wegen Fahrens ohne die gebotene Sorgfalt wurde vergangene Woche formell vertagt. Die Verhandlung vor dem Amtsgericht Chester soll Anfang Dezember stattfinden.

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