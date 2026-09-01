Englischer Hengst Gymbaazi gewinnt Zukunftsrennen
Ein weiteres wichtiges Rennen bei der Grossen Woche in Iffezheim geht an England. Jockey Daniel Muscutt schwärmt von den Bedingungen.
Iffezheim (dpa/lsw) - Zu stark für die deutschen Pferde war am Dienstag auf der Galopprennbahn in Iffezheim der englische Hengst Gymbaazy im mit 55.000 Euro dotierten Zukunftsrennen. Unter seinem Jockey Daniel Muscutt setzte sich der 25:10-Favorit auf der 1.400 Meter-Strecke gegen Indigo Sun (Benjamin Marie) und Tango Dancer (Martin Seidl) durch.
Damit ging nach der Goldenen Peitsche am Sonntag ein weiteres wichtiges Rennen der Grossen Woche nach England. Owen Burrows ist der Trainer des Siegers, der im Besitz des Stalles Green Team Racing steht. Die Siegprämie beträgt 32.000 Euro. Jockey Muscutt erreichte beim ersten Ritt in Deutschland gleich den ersten Sieg: «Ich war noch nie hier», sagte er, «eine tolle Bahn. Für mein Pferd waren die Bedingungen ideal, ich bin sehr happy über diesen Sieg».