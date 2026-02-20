Olympische Winterspiele

Rodler Wendl und Arlt deutsche Fahnenträger bei Schlussfeier

Tobias Wendl und Tobias Arlt wurden in Italien zu Deutschlands erfolgreichsten Winter-Olympioniken. Nun übernehmen sie bei der Schlussfeier - natürlich zu zweit - eine ehrenvolle Aufgabe.

Die Rekord-Olympioniken Tobias Arlt (links) und Tobias Wendl tragen die deutsche Fahne bei der Schlussfeier. (Archivfoto) Foto: Robert Michael/dpa
Die Rekord-Olympioniken Tobias Arlt (links) und Tobias Wendl tragen die deutsche Fahne bei der Schlussfeier. (Archivfoto)

Mailand (dpa) - Die Rodler Tobias Wendl und Tobias Arlt werden bei der Abschlussfeier der Olympischen Winterspiele am Sonntagabend in Verona als Fahnenträger das deutsche Team anführen. «Was sie geschaffen haben, bleibt für immer. Wir freuen uns sehr, dass wir mit den Tobis zwei wunderbare Fahnenträger gefunden haben. Sie haben sich diese Auszeichnung absolut verdient», sagte Thomas Weikert, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB). 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Wendl und Arlt hatten bei ihren letzten olympischen Spielen Bronze im Doppelsitzer sowie Gold in der Team-Staffel geholt. Damit sind die beiden 38-Jährigen die erfolgreichsten deutschen Winter-Olympioniken. Insgesamt kommen sie auf sieben Gold- und eine Bronzemedaille seit den Winterspielen von Sotschi 2014 und übertrafen damit ihre ehemalige Teamkollegin Natalie Geisenberger (38), die sechsmal Gold und einmal Bronze gewinnen konnte. 

«Wir werden sie im Team D vermissen und hoffen, ihnen mit dem Erlebnis als Fahnenträger einen würdigen Abschied bereiten zu können», sagte Weikert.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Wendl/Arlt mit historischem Team-Gold: Eine «Lebensleistung»
Rodeln

Wendl/Arlt mit historischem Team-Gold: Eine «Lebensleistung»

Zum Abschluss der Rodel-Wettbewerbe krönen Deutschlands Medaillengaranten ihre Olympia-Auftritte mit Gold. Mit sieben Olympia-Goldmedaillen schreibt ein Duo Sportgeschichte.

12.02.2026

Rodel-Festspiele gehen weiter: Silber und Bronze im Eiskanal
Winterspiele

Rodel-Festspiele gehen weiter: Silber und Bronze im Eiskanal

Silber, Bronze und jede Menge Nervenkitzel: Das deutsche Team setzt seine olympische Erfolgsserie bei den Rodel-Wettkämpfen auch in den Doppelsitzer-Wettbewerben fort.

11.02.2026

Wer gewinnt bei Olympia Gold für Deutschland?
Winterspiele

Wer gewinnt bei Olympia Gold für Deutschland?

Der Eiskanal von Cortina soll für das deutsche Team zur Gold-Bahn werden. Doch wie groß sind die Chancen insgesamt bei den Winterspielen in Italien - ein Überblick.

03.02.2026

Das sind die Kandidaten für das deutsche Fahnenträger-Duo
Vor den Olympischen Spielen

Das sind die Kandidaten für das deutsche Fahnenträger-Duo

Wer trägt die deutsche Fahne bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Italien? Sechs Stars stehen zur Wahl. Fans und das deutsche Team entscheiden, wer das Fahnenträger-Duo sein wird.

26.01.2026

Semechin und Schmidt tragen Fahne bei Abschlussfeier
Paralympics in Paris

Semechin und Schmidt tragen Fahne bei Abschlussfeier

Bei der Schlussfeier der Spiele in Paris dürfen zwei Goldmedaillen-Gewinner die deutsche Fahne tragen: Schwimmerin Elena Semechin und Fechter Maurice Schmidt.

07.09.2024