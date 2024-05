Rudy Gobert zum vierten Mal bester NBA-Verteidiger

New York (dpa) – Rudy Gobert von den Minnesota Timberwolves ist in der NBA als bester Verteidiger der Saison ausgezeichnet worden, wie die nordamerikanische Basketball-Liga am Dienstag (Ortszeit) bekannt gab. Der französische Nationalspieler setzte sich bei der Wahl vor seinem Landsmann und dem besten Liga-Neuling Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) und Bam Adebayo (Miami Heat) durch.