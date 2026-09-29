NHL-Saisonstart

Rückschlag für Draisaitl-Teamkollegen Samanski

Auch Nationalspieler Lukas Reichel muss zum Eishockey-Saisonauftakt in Nordamerika in die AHL. Dort müssen auch andere deutsche Talente starten. Unter anderem ein Vize-Weltmeister von 2023.

Jubel im Nationaltrikot bei Olympia, Rückschlag in der NHL: Stürmer Joshua Samanski. (Archiv) Foto: Carolyn Kaster/AP/dpa
Jubel im Nationaltrikot bei Olympia, Rückschlag in der NHL: Stürmer Joshua Samanski. (Archiv)

Edmonton (dpa) - Leon Draisaitls neuer Chefcoach Mike Babcock bei den Edmonton Oilers hat den deutschen Eishockey-Nationalspieler Josh Samanski kurz vor dem NHL-Saisonstart in die zweitklassige AHL geschickt. Der 24 Jahre alte Stürmer beginnt die Saison damit beim Oilers-Farmteam Bakersfield Condors. Das teilte das kanadische Team vor dem ersten Saisonspiel in der deutschen Nacht zum Mittwoch (4.00 MESZ/Sky) gegen die Vancouver Canucks mit. 

Samanski hatte im Januar sein NHL-Debüt bei den Oilers gegeben und sich einen Stammplatz in der vierten Sturmreihe erkämpft. In 29 NHL-Spielen gelangen dem früheren Straubinger dabei je drei Tore und Assists. Der für seine harte und direkte Ansprache bekannte und umstrittene Babcock hatte die Oilers zur neuen Saison übernommen und soll sie zum ersehnten Stanley Cup führen. 

Erneuter Rückschlag auch für Reichel

Auch für Nationalstürmer Lukas Reichel beginnt die Saison erneut mit einer Enttäuschung. Der frühere deutsche Bundestrainer Marco Sturm nahm den 24-Jährigen nicht in den Auftaktkader für die neue Saison. Reichel läuft deshalb in der AHL bei den Providence Bruins auf. Für den hoch veranlagten Stürmer ist dies ein weiterer Rückschritt auf dem Weg, dauerhaft in der NHL Fuß zu fassen.

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2024/2025 hatte er erstmals eine Saison dauerhaft in der besten Liga der Welt bei den Chicago Blackhawks gespielt. In der vergangenen Saison verlor er seinen Stammplatz, wurde nach Vancouver getradet und auch dort nach nur 14 Spielen in die AHL geschickt. Nach seinem erneuten Wechsel im März nach Boston und zu Sturm war das Wechselspiel zwischen AHL und NHL auch dort weitergegangen. Die Bruins starten ebenfalls in der deutschen Nacht zum Mittwoch (2.00 Uhr) gegen die New York Rangers.

2023er-Vize-Weltmeister Maksymilian Szuber (Montreal Canadiens), Julian Lutz (Utah Mammoth), Phillip Sinn (San Jose Sharks) und Torhüter Arno Tiefensee (Dallas Stars) starten ebenfalls in den jeweiligen Farmteams der AHL.

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