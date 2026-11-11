Sportpolitik

Russlands Eishockey-Rückkehr: Das sagt NHL-Star Owetschkin

Russlands mögliche Rückkehr auf die Eishockey-Bühne sorgt für Wirbel. NHL-Star Owetschkin verweist auf die Fans und die besten Spieler.

Alexander Owetschkin äußerte sich zur Rückkehr Russlands auf die Eishockey-Bühne. (Archivbild) Foto: Nick Wass/AP/dpa
Alexander Owetschkin äußerte sich zur Rückkehr Russlands auf die Eishockey-Bühne. (Archivbild)

Ottawa (dpa) - Eishockey-Star Alexander Owetschkin hat die Entscheidung des Internationalen Sportgerichtshofs Cas zur möglichen Rückkehr russischer Nationalmannschaften auf die internationale Bühne kommentiert. «Als Sportler möchte man sein Land vertreten. Egal, ob Weltmeisterschaft, Olympische Spiele oder Europameisterschaft - man will einfach nur da rausgehen und spielen», sagte er nach dem NHL-Duell bei den Ottawa Senators. 

Die Cas-Entscheidung hatte für Unruhe gesorgt - insbesondere beim Deutschen Eishockey-Bund, der im kommenden Mai die Männer-WM ausrichten soll. Mehrere Verbände kündigten an, Spiele gegen Russland boykottieren zu wollen.

Kanadas Premierminister Mark Carney hatte zudem kürzlich erklärt, dass es für die U20-WM in Alberta Ende Dezember und Anfang Januar keine Visa für die russische Auswahl geben werde. Solange Russland und sein Verbündeter Belarus den Angriffskrieg in der Ukraine fortführen, würden keine ihrer Athleten für ihre Länder in Kanada antreten, sagte Carney jüngst.

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«Liegt nicht in unserer Hand»

«Ich sitze nicht da und treffe irgendwelche Entscheidungen. Es sind seine Gedanken, seine Entscheidungen», sagte Owetschkin, nachdem er auf die Aussagen des Politikers angesprochen worden war. «Ich weiß nicht, wie das ausgehen wird. Aber ich bin mir sicher: Wenn man die Fans fragen würde, die Fans wollen die besten Spieler da draußen sehen. Die Fans wollen Spieler der jungen Generation sehen, die Stars der Zukunft. Aber das liegt nicht in unserer Hand.»

Den Vorwurf, Russland nutze erfolgreiche Sportler wie ihn für Propagandazwecke, wies Owetschkin zurück. «Niemand nutzt mich aus», sagte der erfolgreichste Torschütze der besten Eishockey-Liga der Welt, der seine Karriere nach dieser Saison beenden wird. 

Medien: Protestaktion in Ottawa

In der Vergangenheit war Owetschkin auch in den Fokus geraten, weil er in einem Unterstützer-Video für den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu sehen war. In dem Clip für Putins Partei Geeintes Russland, das während der Saisonpause gedreht wurde, trat er neben Außenminister Sergej Lawrow und dem früheren Eishockey-Star Wjatscheslaw Fetisow auf. 

Auch die Nähe Owetschkins zu Putin war in Ottawa Thema. Medienberichten zufolge kam es am Rande der Partie zu Protesten. Rund 20 Personen sollen laut «The Athletic» ukrainische Fahnen geschwenkt und Schilder mit den Aufschriften «Owetschkin verbannen» und «Putin, Kriegsverbrecher» gezeigt haben.

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