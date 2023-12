Schalke verpasst gegen Fürth dritten Sieg in Serie

Gelsenkirchen (dpa) - Der FC Schalke hat den dritten Sieg in Serie verpasst, aber erneut aufsteigende Form bewiesen. Im Duell mit der zuletzt überzeugenden SpVgg Greuther Fürth musste sich das Team von Trainer Karel Geraerts nach starker erster Halbzeit mit einem 2:2 (1:0) begnügen.

Vor 60.166 Zuschauern in der Veltins Arena hatten der erst 19-jährige Keke Topp (30.) und Kenan Karaman (73.) zweimal für die königsblaue Führung gesorgt. Dank der Ausgleichstreffer von Branimir Hrgota (50.) und Simon Asta (77.) setzten die Gäste ihren jüngsten Höhenflug mit nunmehr sieben Partien ohne Niederlage fort und kletterten zumindest für einen Tag auf den dritten Tabellenplatz. Nach der Gelb-Roten Karte für Derry Murkin (80.) musste Schalke das Spiel in Unterzahl beenden.

Im ersten Duell der beiden ehemaligen Erstligisten seit elf Jahren erwischten die Schalker den besseren Start. Das machte sich in der 30. Minute bezahlt. Nach sehenswertem Zuspiel von Blendi Idrizi war Jungprofi Topp zur Stelle und schloss den Angriff mit einem wuchtigen Schuss aus 14 Metern erfolgreich ab. Weitere Chancen zu einer höheren Halbzeitführung blieben jedoch ungenutzt. Das wurde kurz nach Wiederanpfiff bestraft. Zwar scheiterte Hrgota zunächst per Lupfer an Schalke-Keeper Ralf Fährmann, drückte den Abpraller aber über die Linie.