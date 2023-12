Schicks Comeback-Tor «für Kopf, Seele und Herz»

Der Teamarzt hatte dem 27-Jährigen während der rund einjährigen Leidenszeit eng begleitet. Kurz darauf folgten alle Spieler und Schick versank in einer Jubeltraube.

«Es war sehr emotional, nach so langer Zeit mit dem Staff und den Spielern feiern zu können», sagte der 27-Jährige, nachdem er durch das Tor zum 2:0-Endstand beim schwedischen Pokalsieger BK Häcken (74.) seinen ersten Treffer nach 284 Tagen erzielt hatte. «Dass er getroffen hat, war wichtig für die Seele, für den Kopf und das Herz», sagte Sportchef Simon Rolfes. Und Alonso erklärte: «Das war ein wichtiger Schritt für ihn. Und ein schöner Moment für alle. Er hat viel kämpfen müssen, um wieder fit zu sein.»

«Ich habe so lange nicht gespielt. Es ist nicht einfach, nach so einer langen Verletzung zurückzukommen», sagte Schick, der in der Saison 21/22 mit 24 Toren noch zweitbester Bundesliga-Torschütze war: «Einmal war ich schon zurückgekommen, dann gab es wieder Probleme. Deshalb bin ich sehr glücklich, ein Tor geschossen zu haben. Jetzt geht es weiter.»