Kanada jubelt trotz Verletzungsschock: 6:0 gegen Katar

Vancouver (dpa) - WM-Gastgeber Kanada hat mit einem Torfest den ersten Sieg bei einer Fußball-WM überhaupt gelandet und sich auch von einer schweren Verletzung von Ismael Koné nicht ausbremsen lassen. Das Team von Trainer Jesse Marsch besiegte Außenseiter Katar in Vancouver deutlich mit 6:0 (3:0) und braucht im letzten Vorrundenspiel gegen die Schweiz ein Remis, um die Gruppe B auf Platz eins zu beenden.

Überschattet wurde die Partie von der Verletzung von Mittelfeldspieler Koné, der nach einem Foul mit einer Trage vom Rasen gerollt wurde. Der linke Unterschenkel schien Fotos zufolge gebrochen zu sein. Katars Assim Madibo (51.) sah dafür die Rote Karte.

Zwei Platzverweise für Katar

Die beiden Stürmer Cyle Larin (16. Minute) und Jonathan David (29./45.+3) hatten die 52.497 Zuschauer - darunter auch Kanadas Premier Mark Carney und FIFA-Boss Gianni Infantino - bereits vor der Halbzeit jubeln lassen.

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Spätestens mit der ersten Roten Karte für Katar, die Homam Ahmed (33.) wegen einer Notbremse sah, war die einseitige Partie entschieden. Nach der Pause erhöhte Nathan Saliba (64.) auf 4:0. Saliba war erst wenige Minuten vorher für den schwer verletzten Koné eingewechselt worden und zeigte nach seinem Tor ergriffen das Trikot des verletzten Teamkollegen. Danach traf Mohamed Manai (75.) ins eigene Tor, ehe David (90.+2) mit seinem dritten Treffer den Endstand besorgte.

Foto: Kaleb Tatum/AP/dpa Für Koné ging es nicht weiter.

Keine Rückkehr für Davies

Für Kanada war es in der achten Partie der erste WM-Sieg. Vor der Heim-WM setzte es 1986 und 2022 jeweils drei Niederlagen. Nach dem 1:1 gegen Bosnien-Herzegowina in Toronto folgte nun gegen den WM-Gastgeber von 2022 der erste Erfolg - und wie.

Kanadas Überlegenheit fiel so deutlich aus, dass Marsch Bayern-Profi Alphonso Davies gar nicht ins Spiel bringen musste. Der dynamische Außenverteidiger des deutschen Meisters fehlt nach einer Muskelverletzung seit über einem Monat, ist aber inzwischen wieder fit.

Katar muss gegen Bosnien punkten

Das Fußballfieber dürfte damit in der Eishockey-Nation Kanada endgültig ausbrechen. Zehntausende Fans kamen am Donnerstag in roten Trikots in die Arena, in der im Liga-Alltag der deutsche Ex-Weltmeister Thomas Müller mit seinen Vancouver Whitecaps spielt. Staatschef Carney sah im schwarzen Trikot neben FIFA-Präsident Gianni Infantino zu, wie Kanada den Gegner deklassierte.

Katar hatte zum Auftakt mit einem 1:1 gegen die Schweiz überrascht. Nach der deutlichen Schlappe gegen den Co-Gastgeber der WM droht nun aber das frühe Aus. Im abschließenden Vorrundenspiel gegen Bosnien-Herzegowina in Seattle dürfte das Team von Julen Lopetegui einen Sieg benötigen, um weiterzukommen.