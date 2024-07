Schröder holt sich Fahnenträger-Tipps von Nowitzki

Berlin (dpa) - Fahnenträger-Kandidat Dennis Schröder hat sich vor den Olympischen Spielen in Paris auch mit Basketball-Superstar Dirk Nowitzki ausgetauscht. «Er hat gesagt, dass es eine der größten Sachen war, die er je gemacht», sagte Schröder bei einer Pressekonferenz in Berlin: «Dirk hat nur Positives erzählt. Er meinte: Es wird dein Leben verändern.»

Nowitzki, der mit den Dallas Mavericks 2011 die NBA-Meisterschaft gewann, hatte die Fahne für die deutsche Mannschaft bei den Sommerspielen 2008 in Peking getragen. «Ich freue mich am meisten auf die Eröffnungsfeier», sagte Schröder eine Woche vor dem Start der Spiele in Frankreich.