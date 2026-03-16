Basketball in der NBA

Schröder verliert mit Cleveland «Rückspiel» gegen Dallas

Die Cleveland Cavaliers um Dennis Schröder siegten am Freitag deutlich bei den Dallas Mavericks, das Heimspiel gegen die Texaner geht aber verloren. Isaiah Hartenstein kehrt nach Verletzung zurück.

Dennis Schröder musste sich mit Cleveland diesmal Dallas geschlagen geben. Foto: Sue Ogrocki/AP/dpa
Dennis Schröder musste sich mit Cleveland diesmal Dallas geschlagen geben.

Cleveland (dpa) - Die Cleveland Cavaliers um Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder kommen in der NBA weiter nicht in Schwung. Nachdem die Cavaliers am Freitag die Dallas Mavericks auswärts noch deutlich mit 138:105 besiegt hatten, verloren sie nun ihr Heimspiel gegen die Texaner mit 120:130 (59:60). Damit haben sich für die Cavaliers in den vergangenen sechs Partien in der nordamerikanischen Basketballliga stets Sieg und Niederlage abgewechselt.

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Die Cavaliers kassierten im dritten Viertel 40 Punkte und lagen im Schlussabschnitt mit bis zu 21 Zählern Differenz zurück. Schröder erzielte acht Punkte und sechs Assists. Bei den Mavericks stach Cooper Flagg mit 27 Zählern und zehn Assists heraus, der 19-Jährige gilt als Favorit auf die Auszeichnung des besten Liganeulings. Die Cavaliers rangieren in der Eastern Conference weiter auf dem vierten Platz.

Isaiah Hartenstein kehrt von Verletzung zurück

Isaiah Hartenstein kehrte beim 116:103 (47:53)-Heimsieg seiner Oklahoma City Thunder gegen die Minnesota Timberwolves nach überstandener Wadenverletzung auf das Parkett zurück. Der Center punktete zwar nicht, holte sich mit zwölf Rebounds aber die meisten der Partie. Hartenstein hatte die vorherigen drei Spiele verpasst und ist in dieser Saison schon mehrfach verletzt ausgefallen: Der 27-Jährige hat in 29 der bislang 68 Saisonspiele des Titelverteidigers nicht mitwirken können.

Shai Gilgeous-Alexander erzielte gegen Minnesota 20 Zähler, damit hat der kanadische Nationalspieler seinen NBA-Rekord auf 128 Partien in Serie mit mindestens 20 Punkten in einem Spiel ausgebaut. Die Thunder stehen nach ihrem achten Erfolg in Serie weiter auf dem ersten Platz im Westen.

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