Basketball

NBA: Wagner jubelt nach Aufholjagd - auch Schröder gewinnt

Die Orlando Magic um Franz Wagner feiern in der NBA eine Aufholjagd und wahren ihre Chance auf die direkte Playoff-Teilnahme. Auch die weiteren Deutschen dürfen jubeln.

Dennis Schröder (l.) kam für Cleveland auf sechs Punkte. Foto: Sue Ogrocki/AP/dpa
Dennis Schröder (l.) kam für Cleveland auf sechs Punkte.

New Orleans (dpa) - Die Orlando Magic um Basketball-Nationalspieler Franz Wagner dürfen nach einer Aufholjagd weiter auf die direkte Playoff-Teilnahme in der NBA hoffen. Das Team aus Florida drehte im Auswärtsspiel bei den New Orleans Pelicans einen Zwölf-Punkte-Rückstand in der zweiten Halbzeit und gewann mit 112:108. 

Damit liegt Orlando auf Platz neun der Eastern Conference, hat aber nur einen Sieg Rückstand auf Rang sechs, mit dem sich das Team den Umweg über das Play-In-Turnier sparen würde. Welt- und Europameister Wagner kam im dritten Spiel seit seiner Rückkehr nach Verletzungspause auf elf Punkte. Bester Werfer bei Orlando war Desmond Bane mit 27 Zählern.

Cavaliers und Schröder schlagen Indiana

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Auch Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder durfte mit den Cleveland Cavaliers einen Sieg bejubeln. Die bereits sicher für die Playoffs qualifizierten Cavaliers gewannen gegen die Indiana Pacers mit 117:108. Überragender Spieler bei Cleveland war Donovan Mitchell mit 38 Punkten, Schröder erzielte sechs Zähler.

Eine Demonstration der Stärke lieferte Titelverteidiger Oklahoma City Thunder um den deutschen Profi Isaiah Hartenstein. Die Thunder, die kurz davor stehen, die reguläre Saison als bestes Team der Liga abzuschließen, gewannen gegen die Utah Jazz mit 146:111. Punktbester Spieler bei den Gastgebern war Chet Holmgren mit 21 Punkten, Vorjahres-MVP Shai Gilgeous-Alexander kam auf 20 Zähler. Hartenstein steuerte zehn Punkte zum Sieg bei.

Flagg schreibt erneut Geschichte

Derweil zeigte Supertalent Cooper Flagg bei den Dallas Mavericks eine weitere historische Leistung. Zwei Tage nach seiner 51-Punkte-Gala gegen die Orlando Magic gelangen ihm beim 134:128 gegen die Los Angeles Lakers herausragende 45 Zähler.

Der 19-Jährige ist damit der erste Rookie seit Allen Iverson in der Saison 1996/97, der in zwei Spielen nacheinander mindestens 40 Punkte erzielt hat. Zudem überholte er Superstar LeBron James bei den meisten 40-Punkte-Spielen eines Teenagers in der NBA-Geschichte, für Flagg war es bereits das vierte Spiel dieser Art.

Dallas feierte zudem den ersten Heimsieg nach 14 Niederlagen in Serie vor den eigenen Fans. Eine solch lange Negativserie mussten die Mavericks zu Hause zuletzt vor 32 Jahren hinnehmen. Bei den verletzungsgeplagten Lakers war James mit 30 Punkten und 15 Assists der herausragende Spieler. Sowohl Luka Doncic als auch Austin Reaves werden den Lakers noch mehrere Wochen fehlen.

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