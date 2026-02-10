NBA

Starkes Comeback für Franz Wagner - Schröder gewinnt Krimi

Deutschlands Basketball-Aushängeschild Franz Wagner fährt bei seiner Rückkehr für die Orlando Magic einen lockeren Sieg ein. Deutlich enger geht es bei Dennis Schröder und den Cleveland Cavaliers zu.

Franz Wagner (hinten) erzielte bei seinem Comeback 14 Punkte. Foto: Kevin Kolczynski/AP/dpa
Franz Wagner (hinten) erzielte bei seinem Comeback 14 Punkte.

Orlando (dpa) - Basketball-Star Franz Wagner hat mit den Orlando Magic in der NBA sein erfolgreiches Comeback gegeben. Das Team um den deutschen Welt- und Europameister gewann 118:99 gegen die Milwaukee Bucks. Wagner hatte seit der Europa-Tour der Magic im Januar, bei der sie unter anderem in Berlin angetreten waren, wegen einer Knöchelverletzung kein Spiel mehr bestritten.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

«Ich fühle mich gut», sagte der 24 Jahre alte Berliner nach dem Sieg. «Natürlich bin ich noch dabei, wieder in Form zu kommen und muss meinen Rhythmus finden. Aber ich bin zufrieden mit meiner Leistung.»

Gegen Milwaukee stand Franz genau wie sein Bruder Moritz Wagner nur gut 16 Minuten auf dem Parkett, mehr war allerdings auch nicht nötig. Orlando führte bereits zur Mitte des dritten Viertels deutlich und brachte den Sieg locker nach Hause. Beide Wagners erzielten je 14 Punkte, Tristan da Silva kam auf drei Zähler. Topscorer der Magic war Anthony Black mit 26 Punkten. Orlando steht nach dem dritten Sieg in Folge auf Play-in-Platz sieben in der Eastern Conference.

Cavaliers gelingt Aufholjagd

Neben den drei deutschen Magic-Profis feierte mit Dennis Schröder auch der Kapitän der Nationalmannschaft einen Sieg. Der Spielmacher fuhr in seinem dritten Spiel mit den Cleveland Cavaliers einen 119:117-Erfolg im Krimi bei den Denver Nuggets ein. Mit weniger als zehn Minuten auf der Spieluhr hatte Cleveland noch mit zehn Punkten zurückgelegen. Doch die Cavaliers drehten das Spiel mit zwei verwandelten Freiwürfen in der Schlusssekunde.

Schröder erzielte nur fünf Punkte und traf keinen seiner vier Dreier, machte mit zwei Steals und drei Vorlagen aber sowohl als Ballverteiler als auch in der Defense eine gute Figur. Überragende Akteure beim Tabellenvierten im Osten waren Donovan Mitchell mit 32 Punkten und zehn Assists sowie Neuzugang James Harden und Center Jarrett Allen, die beide auf 22 Punkte und zweistellige Rebounds kamen.

Hartenstein gewinnt deutsches Duell

Das deutsche Duell zwischen Maxi Kleber mit seinen Los Angeles Lakers und Isaiah Hartenstein von den Oklahoma City Thunder entschied derweil Letzterer für sich. Der Center erzielte beim 119:110 für den Titelverteidiger zehn Punkte und legte zudem neun Rebounds, sechs Assists und drei Ballgewinne auf. Bester Punktesammler beim Tabellenführer im Westen war der nach wochenlanger Verletzungspause zurückgekehrte Jalen Williams mit 23 Zählern.

Beide Teams mussten verletzungsbedingt auf ihre Superstars verzichten. Shai Gilgeous-Alexander fällt mit einer Bauchmuskelzerrung aus, Luka Doncic fehlt den Lakers wegen einer Zerrung im Oberschenkel. LeBron James führte die Gastgeber mit 22 Punkten an, Kleber konnte in limitierter Spielzeit von nur fünf Minuten keine Akzente setzen. Los Angeles liegt in der Tabelle auf Rang fünf.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Basketball

NBA: Moritz Wagner und Magic verlieren Topspiel

Ohne Franz Wagner verlieren die Orlando Magic in der NBA gegen das Topteam aus dem Westen. Auch für Basketball-Weltmeister Dennis Schröder und die Toronto Raptors läuft es nicht.

10.01.2024

Basketball

NBA: Franz Wagner führt Orlando mit 32 Punkten zum Sieg

Franz Wagner erzielt beim Sieg seiner Orlando Magic gegen die New York Knicks einen Saisonbestwert von 32 Punkten. Für Dennis Schröder läuft es weniger gut.

30.12.2023

NBA

Wagner-Brüder stoppen mit Orlando Magic Negativserie

Franz und Moritz Wagner fahren in der NBA mit Orlando wieder einen Sieg ein, Dennis Schröder kommt mit Toronto nicht in Fahrt. Detroit stellt mit der 26. Niederlage in Serie den Negativrekord ein.

24.12.2023

Basketball

NBA: Franz Wagner erneut Topscorer bei Orlando-Sieg

Franz Wagner führt die Orlando Magic als Topscorer zum nächsten Heimsieg in der NBA. Dennis Schröder kassiert mit Toronto die nächste Niederlage, Isaiah Hartenstein dominiert bei den Rebounds.

09.12.2023

Basketball

NBA-Turnier: Franz Wagner führt Orlando zum ersten Sieg

Franz Wagner und Orlando Magic dürfen weiter auf die K.o.-Runde beim neuen NBA-Turnier hoffen. Dennis Schröder und die Toronto Raptors verpassten eine Überraschung.

18.11.2023