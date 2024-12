Schröders NBA-Start bei Warriors: Teil von was Besonderem

San Francisco (dpa) - Nach dem überraschenden Wechsel zu den Golden State Warriors hofft Deutschlands NBA-Profi Dennis Schröder, länger bei seinem neuen Team um Superstar Stephen Curry zu bleiben. «Ich will an einem Ort sein, wo man mich wirklich schätzt, wo Leute meinen Wert kennen», sagte der Basketball-Weltmeister bei seiner Vorstellung in San Francisco.