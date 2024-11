Schutzobjekt Musiala: Kompanys Appell an die Schiedsrichter

München (dpa) - Bayern-Trainer Vincent Kompany sieht gerade die Schiedsrichter gefordert, um herausragende Offensiv-Fußballer wie Jamal Musiala bei körperlichen Attacken der Gegenspieler zu schützen. «Wir müssen natürlich die Regeln nicht ändern für einen Spieler. Aber wichtig ist, was die Intention angeht», sagte Kompany vor dem Spiel des FC Bayern München am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Fußball-Bundesliga gegen Union Berlin zu den zahlreichen Zweikämpfen, die ein Dribbler wie Musiala auf dem Platz bestreitet.