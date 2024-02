Schwimm-Weltmeisterin Köhler: «Traum, seitdem ich Kind bin»

Angelina Köhler peilt bei der WM eine Medaille über 100 Meter Schmetterling an. In Vorlauf und Halbfinale schwimmt sie Rekorde.

Köhler hatte am Montagabend in Doha als erste deutsche Beckenschwimmerin seit Britta Steffen 2009 eine Goldmedaille bei einer Weltmeisterschaft gewonnen. Sie freue sich zu zeigen, dass Deutschland im Schwimmen erfolgreich sein kann und ihr Stützpunkt in der Hauptstadt stark sei. «Wir können was», sagte Köhler.

Köhler selbst will nach ihrem großen WM-Triumph ein paar Tage ohne Schwimmrennen genießen. «Jetzt habe ich erstmal drei Tage keine Wettkämpfe. Da muss ich erstmal alles realisieren - und dann alles mobilisieren für die 50er», sagte sie mit Blick auf den Vorlauf über die halbe Distanz am Freitag.

Auf die Frage, was ihre jetzt schon so überragende Form für den Sommer mit den Olympischen Spielen in Paris bedeute, sagte sie: «So weit denke ich noch gar nicht - immer Step für Step denken.» Ihr Motto: «Spaß haben, genießen: Das ist alles, was zählt.»