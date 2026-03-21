50 Meter Freistil

Schwimmer McEvoy bricht mehr als 16 Jahre alten Weltrekord

Damit hat kaum einer gerechnet: Olympiasieger Cameron McEvoy schwimmt über 50 Meter Freistil zu einem Weltrekord - und das ohne Hightechanzug.

Weltrekord: Cameron McEvoy schwamm eine neue Bestmarke. Foto: Liang Xu/XinHua/dpa
Weltrekord: Cameron McEvoy schwamm eine neue Bestmarke.

Shenzhen (dpa) - Der australische Olympiasieger Cameron McEvoy hat bei den China Open den mehr als 16 Jahre alten Weltrekord über 50-Meter-Freistil verbessert. Der 31-Jährige benötigte am Freitag über die Sprintstrecke 20,88 Sekunden. Damit war er um drei Hundertstel schneller als der Brasilianer César Cielo. «Es ist verrückt», sagte McEvoy.

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Vorgänger Cielo schwamm noch im Hightechanzug

Der Weltrekord über 50 Meter Freistil bestand seit November 2009. Damals war Cielo noch im Hightechanzug unterwegs, der schnellere Zeiten ermöglichte.

McEvoy ließ bei seinem Rekordrennen in Shenzhen US-Schwimmer Jack Alexy (21,57 Sekunden) und Rio-Olympiasieger Kyle Chalmers (22,01 Sekunden) fast eine Körperlänge hinter sich. Cielo, nun Ex-Rekordhalter, gratulierte bei Instagram: «Blitzschnell, Cam! Unglaublich!»

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