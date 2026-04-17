Sechs Champions-League-Plätze für Bundesliga möglich

Berlin (dpa) - Durch Freiburgs Einzug ins Europacup-Halbfinale darf die Bundesliga weiter auf sechs Champions-League-Plätze für die kommende Saison hoffen. Dafür müsste der SC Freiburg die Europa League gewinnen und sich somit ein direktes Startrecht für die Königsklasse ergattern. Außerdem müsste Deutschland im UEFA-Saisonranking Spanien noch vom zweiten Platz verdrängen, was für die Liga ebenfalls mit einem zusätzlichen Champions-League-Platz belohnt würde.

Nach den Viertelfinal-Rückspielen in der Europa League und Conference League ist der Rückstand der Bundesliga auf die spanische La Liga nochmals etwas gesunken - trotz des Viertelfinal-Aus des FSV Mainz 05 in der Conference League gegen Racing Straßburg. Deutschland kann noch mit Freiburg und dem FC Bayern (Champions League) punkten, Spanien hat in Atlético Madrid (Champions League) und Rayo Vallecano (Conference League) ebenfalls noch zwei Vertreter im Rennen.

Auf so viele Europacup-Startplätze darf die Bundesliga hoffen

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Besonders wichtig waren im Duell mit Spanien die Viertelfinal-Siege des FC Bayern gegen Real Madrid und des SC Freiburg gegen Celta Vigo. Unangefochtener Spitzenreiter bleibt die englische Premier League, von der noch vier Clubs Europacup-Sieger werden können.

Aufgrund der aktuellen Konstellation sind für Bundesliga noch neun statt der sechs festen Europacup-Startplätze, die ihr gemäß der Fünfjahreswertung der europäischen Fußball-Union über die Liga zustehen, möglich. Dafür müssen drei Bedingungen erfüllt werden:

(1) Die Bundesliga belegt einen der beiden ersten Plätze im UEFA-Saisonranking. Das wird von der UEFA mit einem zusätzlichen Champions-League-Platz belohnt.

(2) Freiburg gewinnt die Europa League und qualifiziert sich nicht über die Liga für einen internationalen Wettbewerb. Als Europa-League-Gewinner dürften die Breisgauer aber dennoch in der Königsklasse spielen.