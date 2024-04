Siegemund in Madrid ausgeschieden - Altmaier erfolgreich

Madrid (dpa) - Tennisspielerin Laura Siegemund ist beim Masters-1000-Turnier in Madrid in der ersten Runde glatt ausgeschieden.

In Stuttgart verlor die Schwäbin zuletzt ebenfalls in der ersten Runde, lieferte der späteren Finalistin Marta Kostjuk aus der Ukraine aber einen langen Kampf. Für das Doppel-Halbfinale bei ihrem Heimturnier sagte sie Ende vergangener Woche wegen einer Verletzung im unteren Rückenbereich ab.

Altmaier und Hanfmann erreichen dritte Runde in Madrid

Niemeier bei Turnier in Madrid raus - Struff weiter

Altmaier beim Turnier in Rom in Runde zwei

Mit dem Ausscheiden von Siegemund verbleibt Tatjana Maria als einzige deutsche Teilnehmerin in Madrid. Die Bad Saulgauerin (36) bekommt es nach ihrem Dreisatz-Erfolg gegen die Amerikanerin Peyton Stearns mit der Belarussin Victoria Asarenka zu tun. Die Kielerin Angelique Kerber lässt nach ihrem Virusinfekt wie angekündigt das Turnier in Madrid aus und möchte erst in Rom wieder einsteigen.