Skispringer Paschke holt mit 33 Jahren ersten Weltcup-Sieg

Nicht bei allen deutschen Athleten lief es so gut wie bei Paschke. Philipp Raimund wurde bereits im ersten Durchgang disqualifiziert. Die im bisherigen Saisonverlauf starken Geiger (124 und 128 Meter) auf Rang 20 und Stephan Leyhe (122,5 und 123,5 Meter) als 26. blieben in dem malerischen Ort am Fuße des Titlis hinter den Erwartungen zurück. «Ich bin nicht sauber ins Flugsystem gekommen. Das war so nicht geplant», sagte Geiger. Das Einzel am Sonntag (16.00 Uhr/ZDF und Eurosport) ist die Generalprobe für die Tournee, die am 29. Dezember in Oberstdorf beginnt.